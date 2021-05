Piaggine e Ottati insieme per combattere le discriminazioni sessuali

PIAGGINE. Approvazione di un progetto che vede due comuni, quelli di Ottati e Piaggine, impegnati per la tutela delle persone discriminate. L’idea è quella di creare uno sportello contro le discriminazioni motivato dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere o supportare le Case di accoglienza già esistenti dedicate a soggetti vittime di discriminazione e violenza.

Sono in progressivo aumento, infatti, i cittadini che vivono in una condizione di fragilità dovuto all’allontanamento dai nuclei familiari a causa dell’orientamento sessuale e alle conseguenti difficoltà a trovare un alloggio in cui vivere e talvolta addirittura un lavoro.

Il progetto a cui i due comuni puntano ad ottenere il finanziamento verrà chiamato “Uno, nessuno Centomila”. Presentato il quadro economico di spesa, fissato in 90.000 euro.

Ottati sarà il comune capofila, mentre Piaggine metterà a disposizione il suo personale compartecipando per una quota di 4.500 euro.