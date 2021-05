Covid: “con 30 milioni di vaccinati stop a mascherine all’aperto”

Con 30 milioni di vaccinati potremmo non essere più obbligati ad indossare mascherina all’aperto. Questa l’ipotesi del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a 24 Mattino su Radio 24. “Togliersi la mascherina all’aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione: allora è chiaro che anche la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio”, ha affermato.

Intanto il coprifuoco dovrebbe restare ma essere posticipato alle 23. Come riferisce l’agenzia Ansa, invece, l settore del wedding ripartirà a metà giugno mentre i centri commerciali potranno tornare ad accogliere clienti anche nei fine settimana forse già dal 22 maggio.

E non è escluso che si arrivi ad una revisione dei parametri che determinano il cambio di colore delle Regioni: al posto dell’Rt diventerà determinante l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva.