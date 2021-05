Agropoli, volontari in azione: raccolti 200 chili di rifiuti alla foce del Solofrone

Riprendono le attività di pulizia del Fiume Solofrone, con Cilento Clean Up, i circoli di Torchiara – Alto Cilento e Agropoli di Legambiente e con il Forum dei Giovani di Agropoli che uniscono le forze per pulirne le sponde e l’adiacente spiaggia.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Agropoli, che ha fornito sacchi per la raccolta e ha garantito il successivo smaltimento dei rifiuti.

In 3 ore i 20 volontari hanno raccolto 203 kg di rifiuti, di cui la maggior parte plastica e suoi frammenti, ma anche bottiglie di vetro, elettrodomestici e pneumatici.

Il luogo era già stato oggetto di pulizia da parte di Cilento Clean Up e del Forum dei Giovani di Agropoli lo scorso febbraio, intervento in cui vennero raccolti 212 kg di rifiuti. Nonostante i due interventi di pulizia, l’area rimane ancora estremamente contaminata dai rifiuti.

Cilento Clean Up e il Forum dei Giovani di Agropoli si uniscono dunque al coro di Legambiente, che da anni segnala, da analisi appurate una grossa quantità di agenti inquinanti e batteri come enterococchi intestinali ed escherichia coli nell’acqua del fiume.