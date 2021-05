Agropoli, riscossione tributi: affidato appalto

AGROPOLI. Ci sono voluti quasi due anni per affidare il servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali. A bloccare l’iter avviato nel 2019 era stato un ricorso che ha imposto di attendere le sentenze dei giudici amministrativi per poter aggiudicare la gara d’appalto per il servizio di accertamento e riscossione delle imposte sulla pubblicità, Tosap, affissioni, violazioni al codice della strada, riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e di supporto all’accertamento, evasione ed elusione dei tributi locali.

Riscossione tributi: appalto da quasi 3 milioni

Il quadro economico dell’affidamento era di 2,8 milioni (2,2 milioni importo a base d’asta, mentre la parte restante è rappresentata dalle somme a disposizione dell’amministrazione).

Ora l’Unione dei Comuni Alto Cilento (Centrale Unica di Committenza) ha dato il via libera all’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla rete temporanea di imprese Municipia Spa di Trento – Gamma Tributi di Battipaglia.

La scelta della migliore offerta è avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo