Agropoli: l’Associazione O Cilento propone il primo “Festival delle Stelle”

“Aster Festival”… è questo il nome del progetto che arriva direttamente dal tavolo di idee dell’associazione O Cilento, pensato e ideato per la zona di Trentova-Tresino.

Il team, tutto giovane e al femminile, ha progettato un’offerta turistica, che va ad integrarsi a quelle già presenti sul territorio, per gli utenti che durante l’estate 2021, raggiungeranno la capitale del Cilento e nello specifico l’area di Trentova-Tresino, luogo da sempre riconosciuto per le mirabili bellezze naturalistiche visitabili di giorno, ma che andrebbe valorizzato anche per la sua predisposizione a mostrarsi come romantico osservatorio notturno.

Il target è rivolto alle famiglie o alle giovani coppie di visitatori che scelgono il Cilento come meta delle loro vacanze e sono amanti della natura e dell’avventura. L’idea è quella di accogliere i turisti nei weekend della bella stagione, con un aperitivo di benvenuto al tramonto, che li conduce a prendere posto nelle tende da campeggio, già montate sulla location e prenotate sul sito dell’evento.

Dopo un breve momento di orienteering, verrà servita loro, nei caratteristici packaging di cartone, una cena di prodotti tipici sulla scia della Dieta Mediterranea, per far conoscere agli avventori, i sapori tradizionali della nostra Terra. Seguirà il vero intrattenimento della serata: un Edu-gioco camping… la prima e unica caccia multimediale alle stelle nel Cilento!

Scaricando un’ app, dai personali dispositivi cellulari, inizia un gioco interattivo e che coinvolge grandi e piccini, una vera e propria caccia alle costellazioni, la prima tenda ad individuare il nome di una stella è la tenda vincitrice, quest’ultima riceverà un premio caratteristico che invoca al periodo meraviglioso trascorso nel Cilento.

La serata sarà accompagnata da musiche popolari, a ritmo di chitarra e dopo un pernottamento al chiaro di luna, seguirà un dolce risveglio con colazione salutare, a base di latte fresco, pane casereccio e confetture artigianali, preparate con amore dalle forti donne del Cilento. Prima di salutare i preziosi vacanzieri e lasciarli alla loro esplorazione del nostro territorio, il team di O Cilento, opererà in prima persona, svolgendo un’energizzante dimostrazione di risveglio muscolare, che permetterà loro di raggiungere il tanto decantato “Mens sana in corpore sano”, assistendo contemporaneamente allo spettacolo naturalistico offerto dalle peculiari bellezze della zona di Trentova.

La scenografia sarà curata nel minimo dettaglio, realizzando la vera e propria atmosfera da campeggio, fornendo l’area anche di bagni chimici, per garantire i servizi essenziali ad una confortevole permanenza e vivere appieno l’emozione di una notte in tenda, immersi nella natura.

Si immagina di far svolgere la manifestazione non solo nella suggestiva zona di Tresino, ma in più località limitrofe, tenendo conto sempre delle normative anti Covid-19 in corso e soprattutto delle distanze, possibili grazie all’ampio spazio en plein air, che permette di posizionare le tende fino a 5 m di distanza.