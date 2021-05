11 maggio: oggi si festeggia San Fabio

E’ il 131° giorno dell’anno, 19ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 234 giorni.

Santi del giorno

San Fabio e compagni (Martiri in Sabina)

Sant’Ignazio da Laconi (Frate Cappuccino)

San Gengolfo (Martire)

San Gualtiero (Gualterio) di Esterp (Sacerdote)

San Maiolo (Abate di Cluny)

San Maiulo (Martire)

San Mamerto di Vienne (Vescovo)

San Mocio (Mozio, Sacerdote e Martire)

Sant’Antimo e compagni (Martiri)

Sant’Evelio (Evellio, Martire di Roma)

Sant’Illuminato (Monaco)

Santa Stella (Eustella, Martire)

Santi Anastasio, Teopista e figli (Sposi e Martiri)

Etimologia

Stella, nome augurale, attestato, per il suo richiamo agli astri del firmamento, in tutto l’Occidente. La sua diffusione negli ambienti cristiani deriva tuttavia dal culto per la Madonna, “maris stella”, “stella del mare”, riferito alla stella Polare che guida le rotte dei marinai..

Proverbio del giorno

Se maggio è rugginoso, l’uomo è uggioso.

Aforisma del giorno

Non esser troppo sicuro del perdono tanto da aggiungere peccato a peccato. (Siracide)

Accadde Oggi

1860 – I Mille sbarcano a Marsala

Sei nato oggi?

Sei esuberante, ottimista e sempre disponibile verso gli altri. Nella vita potrai avere alti e bassi ma alla fine riuscirai sempre ad ottenere quel che desideri. Il successo negli affari e nelle carriere legate alla politica o alla diplomazia è assicurato. In amore sei appassionato, sincero e generoso. Sarai ricambiato con tutto il cuore dalla persona che ami.

Celebrità nate in questo giorno

1904 – Salvador Dalí

1932 – Valentino

1978 – Laetitia Casta