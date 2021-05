Montesano: studente positivo al covid, scuola chiusa

Con apposita Ordinanza, a seguito della comunicazione della positività di un allievo dell’Istituto Tecnico Turistico di Montesano Sulla Marcellana, è stata disposta la sospensione della didattica in presenza per la prima classe dell’Istituto Superiore di Secondo Grado sino al giorno 15 maggio salvo ulteriori determinazioni.

“Nel contempo, in via del tutto precauzionale, si è disposta la temporanea chiusura dell’attività in presenza, con attivazione della DAD, stante le comunanza degli spazi comuni, per soli due giorni (11 e 12 maggio) di tutte le altre classi dell’ITT, delle classi della Scuola Media di Scalo e delle due quinte elementari sempre di Scalo che frequentano in quel polo scolastico al fine di consentire un intervento straordinario di pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti scolastici”.

Lo rende noto il sindaco Giuseppe Rinaldi.