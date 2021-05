Dramma nel giorno della festa della Salernitana: muore 22enne

Dramma nel giorno della festa a Salerno. Proprio mentre la città celebrava il ritorno in serie A della Salernitana, un ragazzo di 22 anni è deceduto in seguito ad un incidente. Il giovane si trovava a bordo di uno scooter insieme ad una ragazza.

all’improvviso ha perso il controllo del mezzo e ha impattato contro il paraurti di un’auto in sosta. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Immediati i soccorsi del 118 che lo hanno trasferito presso l’ospedale Ruggi di Salerno; per lui però non c’è stato nulla da fare.

Per fortuna non ha riportato gravi ferite la ragazza. L’incidente è avvenuto sulla lungomare Trieste