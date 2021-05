Casal Velino: fondi per il ripristino del Lungomare

Il Comune di Casal Velino ha deciso di destinare il contributo del Ministero dell’Interno per l’anno 2021, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino funzionale del marciapiede in via Pietro Speranza.

A seguito delle mareggiate del 9 e 10 dicembre e dei giorni 28 e 29 dicembre 2020, nelle aree di Via Lungomare Speranza è stato divelto il marciapiede e una parte della strada con evidente erosione di un tratto di spiaggia della frazione Marina.

L’area, pertanto, richiede un intervento di messa in sicurezza e ripristino funzionale. Si inizierà con il marciapiede al fine di scongiurare, con l’affluenza delle persone, pericolo alla pubblica incolumità.

Casal Velino è beneficiario di un contributo pari ad euro 70.000,00.