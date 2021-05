Tante presenze in Cilento, disagi per il controesodo

Prove d’estate nel Cilento. Località costiere affollate e tante persone a mare. Ciò ha determinato code e disagi sulle strade per il controesodo. Traffico si è registrato in particolare sulla SS18 , tra Agropoli e Capaccio. Rallentamenti anche sulla SS18 tra Capaccio ed Eboli/Battipaglia e sulla via del Mare tra Santa Maria di Castellabate ed Agropoli.

Traffico più scorrevole invece a sud. Qualche lieve rallentamento si è registrato lungo la strada del Mingardo.

Questo weekend dopo le restrizioni delle scorse settimane il Cilento ha visto accrescere il numero di turisti presenti in zona. In molti hanno scelto di trascorrere due giorni nelle altre strutture ricettive del territorio.