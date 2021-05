Pescara-Salernitana: domani la possibile promozione in Serie A per i granata

Dopo il successo di venerdì, contro l’Empoli, torna in campo la Salernitana opposta al Pescara. Nel match valevole per il turno numero trentotto di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona promozione diretta con 66 punti dopo 37 giornate, saranno impegnati in trasferta. Ad aspettare i campani, nell’ultimo turno del girone di ritorno, ci saranno gli ospiti guidati in panchina dal tecnico Gianluca Grassadonia, penultimi è già sicuri della retrocessione in Serie C. Allo stadio “Adriatico”, nel match di domani delle ore 14:00, la direzione di gara tra granata e gli biancocelesti sarà affidata al sig. Gianluca Prontera di Bologna.

I precedenti tra Pescara e Salernitana in terra abruzzese

Sono 33 i precedenti ufficiali giocati in Abruzzo tra Pescara e Salernitana con un bilancio di 14 vittorie per i padroni di casa, 14 pareggi e 5 successi esterni per i granata. La prima sfida risale alla stagione 1945/1946 mentre l’ultimo confronto risale alla scorsa stagione. A livello realizzativo il bilancio è a favore degli abruzzesi che hanno realizzato 43 reti e ne hanno subite 24.

La ripresa dopo il successo con l’Empoli

Sono ripresi ieri pomeriggio presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. I granata impegnati nella gara di venerdì hanno svolto un lavoro di ripristino muscolare mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con un riscaldamento tecnico-tattico seguito da una partita finale. Cristiano Lombardi ha svolto lavoro atletico specifico. La seduta di rifinitura in vista della gara di lunedì contro il Pescara è fissata per stamattina alle ore 10:00.

Il tecnico granata torna negativo

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che sia il tampone effettuato nella giornata di ieri dal tecnico Fabrizio Castori sia quello effettuato nella giornata di oggi hanno dato esito negativo.



I convocati di Fabrizio Castori

Questa la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Pescara e Salernitana.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.

Le probabili formazioni di Pescara Salernitana

PESCARA: Fiorillo; Bellanova, Guth, Volta, Masciangelo; Omeonga, Valdifiori, Machin; Vokic, Odgaard, Capone. SALERNITANA: Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Schiavone, Capezzi, Di Tacchio, Jaroszynski; Tutino, Gondo.