La ricetta: Spaghettone con alici e pomodorini al panfritto

Oggi vi propongo un piatto delizioso dal gusto deciso per palati sopraffini. L’alice classificato tra il pesce azzurro è tra il più ricco di proteine e privo di grassi saturi. Nel Cilento accompagna svariati piatti come antipasti freddi o caldi, primi e secondi. Un pesce ricco ma povero per costi adatto anche nell’alimentazione dei bambini.

Per 4 persone ci occorreranno

300 gr di pomodori datterini

300 gr di alici

1 spicchio d’aglio

500 gr di spaghettoni quadrati

Mollica di pane integrale q.b.

Sale q.b.

Olio evo

Prezzemolo tritato q.b.

Iniziamo con il deliscare le alici, laviamole sotto acqua fredda corrente e lasciamole gocciolare in un colapasta. Intanto facciamo imbiondire lo spicchio d’aglio in padella con olio evo circa 4 cucchiai, tiriamo via l’aglio e aggiungiamo i pomodorini tagliati in due. Lasciamo appassire a fiamma moderata.

Aggiungiamo le alici e il prezzemolo e lasciamo cuocere per 3/4 minuti, aggiustiamo di sale.

Sbricioliamo il pane e friggiamo in olio evo 3 cucchiai saranno sufficienti, fino a farlo diventare dorato e croccante, lasciamolo su carta assorbente. Cuociamo gli spaghettoni in abbondante acqua salata, scoliamo molto al dente e risottiamo con il sugo di pomodorini e alici.

Impiattiamo e finiamo con le briciole di panfritto.

Serviamo caldo con un buon vino bianco locale. Un primo piatto veloce, gustoso e alla portata di tutti.