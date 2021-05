Doppio incidente a Sapri, ragazza in ospedale

Due gli incidenti stradali registrato ieri a Sapri. Intervenuto i Carabinieri della locale Compagnia, al comando del comandante Giuseppe Forte.

Intorno alle 21.00 una ragazza a bordo di una bicicletta elettrica sarebbe stata tamponata da una auto in località Pali: cadendo ha battuto la testa. Immediato l’intervento del 118 che l’ha trasportata presso l’ospedale dell’Immacolata, dove ha trascorso la notte prima di essere trasferita in mattinata presso l’ospedale di Vallo della Lucania.

A distanza di poco più di un’ora, poi, sulla SS18 che collega Sapri ad Acquafredda di Maratea un giovane ha perso il controllo della sua auto, una Volkswagen, finendo contro la roccia. In questo caso fortunatamente solo tanta paura e nessun danno fisico per il conducente, un ragazzo di Acquafredda, per il quale tuttavia è scattato il ritiro della patente da parte dei militari.