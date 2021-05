Camerota: una strada per Angelo Vassallo, la proposta di Sinistra Italiana

CAMEROTA. Sinistra Italiana, su iniziativa del referente di zona, Severino Calicchio, ha chiesto all’amministrazione Comunale di Camerota e ai Gruppi Consiliari di intitolare ad Angelo Vassallo una strada: uno spazio, una piazza del comune, “preferibilmente un luogo simbolico, essendo la figura di Angelo Vassallo unanimemente riconosciuta quale simbolo del buongoverno del territorio, della lotta a tutte le mafie, dell’impegno concreto in difesa dell’ambiente e per la salvaguardia delle tradizioni e della cultura del nostro Cilento”, fanno sapere da Sinistra Italiana.

“La sua morte per mano assassina, a tutt’oggi senza un colpevole, richiede un impegno Costante dei cittadini e delle istituzioni del nostro territorio nel tener viva sua la memoria come testimonianza del suo esempio e per tramandarne i valori alle future generazioni”, osserva il referente Severino Calicchio.

I proponenti propongono anche la location ideale: “Secondo noi il luogo più simbolico del nostro territorio dovrà essere individuato in prossimità del porto nella frazione di Marina dove la vicinanza al mare e l’intensa presenza di turisti nei mesi estivi darebbero particolare significato e grande visibilità al ricordo del Sindaco pescatore”.