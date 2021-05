9 maggio: oggi è la festa della mamma

E’ il 129° giorno dell’anno, 18ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 236 giorni.

Santi del giorno

San Gregorio

San Pacomio (Abate)

San Banban Sapiens

San Beato (Eremita e Apostolo della Svizzera)

Sant’Erma di Roma

Sant’Isaia (Profeta)

Etimologia

Gregorio, deriva dal nome greco Gregorios (Gregorius in latino) che assume il significato di “essere sveglio, attento”. Il nome si diffuse a partire dal Medioevo cristiano grazie al culto per i vari santi omonimi come ad esempio San Gregorio il Taumaturgo (III secolo) o Papa Gregorio Magno detto il Grande (IV secolo).

Proverbio del giorno

Se maggio va fresco va ben la fava e anco il formento.

Aforisma del giorno

Ogni qual volta si desidera una cosa contro il volere di Dio, subito si diventa interiormente inquieti. Il superbo e l’avaro non hanno mai requie; invece il povero e l’umile di cuore godono della pienezza della pace. (T. da Kempis)

Accadde Oggi

1978 – La mafia uccide Peppino Impastato

Sei nato oggi?

Hai un’intelligenza acuta e, quando vuoi, sai usare le parole con rara abilità. La tua professione potrebbe essere legata alla comunicazione, ma per riuscire ad affermarti dovrai superare l’introversione che ti caratterizza e curare le pubbliche relazioni. In amore avrai la fortuna di incontrare qualcuno che ti amerà appassionatamente e per sempre.

Oggi è

Festa della Mamma

Festa dell’Europa

Celebrità nate in questo giorno

1939 – Gian Carlo Caselli

1949 – Billy Joel

1860 – J. M. Barrie

Scomparsi oggi

1978 – Aldo Moro