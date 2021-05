Viabilità in corso Diaz ad Agropoli, Cauceglia: ‘Ecco il perché delle nuove regole’

Dopo le polemiche di alcuni cittadini e titolari di attività di Corso Armando Diaz, interviene il comandante della polizia municipale di Agropoli, Sergio Cauceglia, per spiegare le ragioni che hanno indotto a modificare la circolazione nella zona.

La novità più rilevante è l’introduzione del senso unico nel primo tratto di Corso Diaz che non potrà più essere raggiunto da via Piave, ma percorrendo via Napoli e via Salerno.

Una scelta fatta in considerazione dei disagi e delle problematiche che si registrano in particolare durante la stagione estiva: “la scorsa estate-dice il comandante Cauceglia-il 118 ha avuto difficoltà a raggiungere un ragazzo in coma etilico che si trovava sulla spiaggia a causa delle auto in sosta su entrambi i sensi di marcia e della presenza di altre vetture. Sono stati necessari 20 minuti per far arrivare l’ambulanza. Un episodio simile è capitato per i soccorsi ad una persona che aveva accusato un malore mentre stava cenando in un ristorante della zona“.

Insomma le nuove regole sono state introdotte in seguito a delle problematiche oggettive: “abbiamo pensato che imporre il divieto d’accesso su via Piave fosse la soluzione migliore. Per raggiungere corso Armando Diaz è possibile percorrere via Napoli e via Salerno, quest’ultima è abbastanza ampia e non si creano problemi per la circolazione delle auto. Diversamente saremmo stati costretti a mantenere il doppio senso di marcia in corso Diaz ma a vietare la sosta su uno dei due lati della carreggiata, privando la zona di posti auto”, osserva il comandante Cauceglia che aggiunge: “quella adottata è la soluzione migliore per evitare ingorghi e salvare posti auto”.

La scelta della Polizia Municipale è stata condivisa anche con i cittadini “con i quali ci siamo confrontati e hanno apprezzato la nostra decisione”, conclude Cauceglia.