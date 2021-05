Sosta a pagamento a Scario: ecco regole e tariffe

SAN GIOVANNI A PIRO. In vista della stagione estiva arriva il piano parcheggi.

Anche per il 2021 il Comune cilentano ha previsto la gestione diretta delle aree sosta a pagamento di Scario nel Piazzale Margherita, in Via Giardino, in Via Tragara e Largo Gaetano Palumbo.

Sosta a pagamento: le aree e le tariffe

Via Giardino sarà area parcheggio dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (escluso il lunedì di ogni settimana dalle ore 06:00 alle ore 14:00 per mercato); largo Gaetano Palumbo, piazzale Margherita e via Tragara dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

La tariffa per le aree di sosta a pagamento sarà di € 2,50 per le prime due ore; € 0,50 per ogni ora o frazione di ora successiva.

A Maggio ed Ottobre il ticket si pagherà per le sole giornate di sabato e domenica; a Giugno, Luglio Agosto e Settembre tutti i giorni.

Le regole per i residenti

Sono esclusi dal rispetto delle regole per la sosta a pagamento i residenti, i proprietari di immobili residenziali, gli esercenti attività commerciali e professionali i cui locali sono posti sulle strade interessate dai divieti, previo rilascio di apposito contrassegno di colore:

Blu per coloro che sono residenti nel Comune di San Giovanni a Piro. Possono essere distribuiti massimo 2 bollini per nucleo familiare al prezzo di € 15,00 cadauno. Il bollino annulla le zone a disco orario nell’intero territorio comunale ed anche i parcheggi a pagamento, limitatamente a quello della Tragara e quello di Via Giardino;

Verde per le attività commerciali che insistono sul territorio comunale. Possono essere distribuiti massimo 2 bollini per attività commerciale al prezzo di € 25,00 cadauno. Il bollino annulla le zone a disco orario nell’intero territorio comunale ed anche i parcheggi a pagamento, limitatamente a quello della Tragara e quello di Via Giardino;

Giallo per coloro che sono proprietari di immobili (abitazioni) nel Comune di San Giovanni a Piro. Ne spetta uno per nucleo familiare al prezzo di € 20,00. Il bollino annulla le zone a disco orario nell’intero territorio comunale;