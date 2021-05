Monte Cicerale in festa: nonno Francesco festeggia 102 anni

CICERALE. Il Cilento ha un ultra centenario. Oggi la comunità di Monte Cicerale ha festeggiato i 102 anni di Francesco Vecchio, nato il 7 maggio del 1919. Sarebbe stata festa grande in paese se non fosse stato per il Covid.

Per i suoi 100 anni ad omaggiarlo anche di una delegazione dell’Aeronautica Militare, corpo del quale Francesco Vecchio è stato membro e con il quale ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, ottenendo la Croce di Guerra e la medaglia di bronzo al valor militare.

Nei giorni scorsi nonno Francesco si è anche sottoposto alla vaccinazione anti covid.