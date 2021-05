Celle di Bulgheria, 500mila euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

CELLE DI BULGHERIA. Cinquecentomila euro per la progettazione di due interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Celle di Bulgheria. E’ la somma stanziata dal ministero dell’Interno per la messa in sicurezza dei centri abitati di Celle di Bulgheria e Poderia dalle frane del monte Bulgheria.

“Finalmente – ha dichiarato il sindaco di Celle di Bulgheria Gino Marotta – a seguito delle nostre sollecitazioni, è stata finanziata la progettazione di due importanti interventi che consentiranno di mettere in sicurezza i centri abitati di Celle e Poderia dalle ormai note colate detritiche del monte Bulgheria”.

Il primo finanziamento di 226mila euro permetterà la progettazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico lungo il versante nord del Monte Bulgheria; il secondo, di 271mila euro, servirà per la progettazione di interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche nell’area del torrente “Sterpabotte”.