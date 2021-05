Meeting del Mare: ufficializzato il primo ospite

Annunciato il primo ospite del Meeting del Mare 2021. Si tratta di Jacopo Incani – in arte Iosonouncane.

“Partiamo annunciandovi la data centrale della XXV edizione del nostro festival. Centrale come è centrale il cuore di ogni organismo vivente. E Iosonouncane è un’artista che pompa sangue nuovo fino alle zone più periferiche e remote dei corpi dimenticati”, dicono gli organizzatori.

L’appuntamento è il 24 luglio.

Originario della Sardegna, Iononsonouncane ha all’attivo 2 dischi in studio. L’ultimo è “Ira”. In uscita il 14 maggio, arriva a sei anni di distanza dal capolavoro Die ed è uno degli album italiani più attesi del 2021. Dura in tutto un’ora e cinquanta. Doveva uscire nel 2020 ed essere presentato in anteprima con una serie di concerti a teatro, ma il tour e la pubblicazione dell’album sono stati rinviati a causa della pandemia.