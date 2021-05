Sapri: ok al restyling per l’area di località Oliveto

SAPRI. E’ pronto un intervento di riqualificazione e recupero della fascia costiera che interesserà il territorio a ridosso della località costiera di Villammare.

L’Ente, guidato dal sindaco Antonio Gentile, usufruirà dei fondi della Regione Campania: la quota prevista da palazzo Santa Lucia per gli interventi è di 96597,06 euro, la restante parte è carico del Comune.

Redatto quindi il quadro economico di spesa: in tutto 106.334,32 di cui 87.025,23 euro solo per l’esecuzione dei lavori. Il resto rimane a disposizione della stazione appaltante per le spese tecniche e l’Iva.

Gli interventi riguarderanno precipuamente la località Oliveto ed il progetto è immediatamente esecutivo e cantierabile. Si andrebbe così a completare il restyling della fascia litoranea, per la quale sono già in corso lavori nel territorio del comune confinante di Vibonati.