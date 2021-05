Sapri, studentessa positiva: classe in dad

È risultata positiva al tampone molecolare l’alunna dell’Istituto Comprensivo “Santa Croce” che questa mattina era già risultata positiva al test rapido. Sta bene ma dovrà restare in isolamento domiciliare. In mattinata la dirigente scolastica dell’Istituto saprese Paola Migaldi aveva precauzionalmente fatto scattare il protocollo anti-Covid per la classe interessata, facendo uscire tutti gli alunni qualche ora prima in attesa del risultato del molecolare della piccola studentessa.

Tutta la classe sarà dunque posta in quarantena dalle Autorità Competenti, mentre le lezioni proseguiranno in DAD (solo per la classe, come da protocollo) a partire da dopodomani e per tutto il tempo necessario.

Insieme alla bimba positiva anche un’altra persona dello stesso nucleo familiare, che porta il numero dei contagi odierni in città a 2.

Registrata anche la guarigione della bambina contagiata nei giorni scorsi, che assesta il report degli attualmente positivi in città a +5