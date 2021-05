Policastro: prosegue la campagna vaccinale al cineteatro

Prosegue la campagna vaccinale presso il cineteatro Tempio del Popolo di Policastro Bussentino.

Sabato 8 maggio dalle 9 alle 17 e domenica 9 dalle 10 alle 17, si continua con le fasce d’età over 60-70-80 e gli operatori turistici.

“È importante aderire alla campagna di vaccinazione-Spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- per sconfiggere questo nemico invisibile che è il Covid, ma anche per salvare la stagione estiva che si avvicina. Dobbiamo mettere in sicurezza le persone del territorio, specialmente gli anziani e le fasce più fragili e prepararci ad accogliere i turisti che verranno a villeggiare nelle nostre località”.

“Questo è stato un periodo difficile, e se vogliamo risollevare l’economia del territorio, da sempre a vocazione turistica, dobbiamo farci trovare preparati”, conclude il primo cittadino.