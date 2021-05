Parkway Alento: prosegue l’iter per la tourist road del Cilento

PRIGNANO CILENTO. Prosegue l’iter per realizzare una “tourist road” per visitare le bellezze naturalistiche del Cilento seguendo il corso del Fiume Alento. E’ stata convocata, infatti, una conferenza di servizi decisoria (in forma semplificata e in modalità asincrona) per valutare il progetto (secondo stralcio) della Parkway Alento.

Parkway Alento: un progetto condiviso

Si tratta del più grande progetto di sviluppo turistico mai realizzato sul territorio. Un progetto a cui hanno aderito negli anni scorsi ben 22 comuni. A loro si aggiungono il Parco, le Comunità Montane Gelbison–Cervati, e Alento–Monte Stella e la Fondazione Alario per Elea–Velia, sotto il coordinamento del Consorzio Velia.

Lo stesso, inoltre, si è avvalso del supporto scientifico dell’Università La Sapienza.

Gli obiettivi

La Parkway Alento è un’offerta di turismo integrato con più obiettivi: mettere in rete le molteplici risorse di cui il territorio dispone, promuovendone la corretta fruibilità nel rispetto del paesaggio naturale ed antropico, sviluppare la “mobilità lenta” ed agevolare lo spostamento dalla fascia costiera e l’interno del Cilento.

Non solo. Si punta a promuovere il territorio quale motore dello sviluppo economico e sociale, partendo dalla valorizzazione della ruralità e dei prodotti tipici e conservare e tutelare il paesaggio naturale e l’ecosistema.

La Parkway nel suo complesso sarà costituita da una rete di percorsi e da specifici “nodi” infrastrutturali.

I nodi principali saranno dotati di fermata della navetta ecologica (Metroasi), parcheggi, sosta attrezzata per caravan e camper, area pic-nic, colonnina per la ricarica dei mezzi elettrici, punto di bike sharing.

I nodi intermedi e i punti attrezzati saranno più numerosi e serviranno da collegamento tra i diversi assi e da riferimento dei centri abitati coinvolti. Da ogni centro urbano sarà possibile percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, sentieri (già presenti o da valorizzare) che permetteranno di riscoprire tutto il patrimonio naturalistico, storico e culturale dell’area.

Particolarmente interessante è il percorso ippo-ciclo pedonale che permetterà di raggiungere l’Oasi Alento dalla foce del fiume, e viceversa.

Altri punti di forza del progetto

Altri punti di forza del progetto della Parkway Alento sono la promozione dell’ospitalità diffusa, con un modello a cui dovranno ispirarsi ed adeguarsi le singole progettualità future.

Si punta anche alla realizzazione di un sistema integrato di telecomunicazione e dotazione di nuove tecnologie. Esso permetterà la trasformazione del territorio in un vero e proprio territorio digitale e l’implementazione di un nuovo modello di governance della destinazione turistica.

Ora gli enti coinvolti dovranno rilasciare le necessarie autorizzazioni per completare l’iter progettuale e successivamente dare il via ai lavori.