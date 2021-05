Casaletto Spartano: completati i lavori all’edificio scolastico

CASALETTO SPARTANO. Completati i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’Edificio Scolastico in via Giovanni Amendola. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale.

L’opera era stata approvata lo scorso anno e finanziata con fondi del Ministero dello Sviluppo Economico per l’importo complessivo di Euro 50.000,00.

L’intervento ha visto la sostituzione degli infissi al piano terra, la realizzazione dell’impianto di riscaldamento al primo piano, manutenzione del manto di copertura e tinteggiatura degli ambienti interni.

Altri lavori hanno interessato l’adeguamento e sistemazione di nuovi spazi da destinare alle attività scolastiche, richiesti e concordati con i responsabili dell’Istituto Scolastico ai fini del rispetto della normativa in materia di Covid-19, la cui realizzazione ha consentito il regolare svolgimento delle attività didattiche.