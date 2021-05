Agropoli: proseguono gli interventi di ripascimento sul Lungomare

Sono in corso da alcuni giorni i lavori di ripascimento sul Lungomare San Marco di Agropoli. Opere importanti che rientrano in un più ampio progetto di protezione e rigenerazione della costa avviato negli anni scorsi. Gli interventi si sarebbero dovuti concludere già un anno fa, ma a causa dell’imminente stagione estiva si decise di far slittare i lavori sull’ultimo tratto di lungomare a questo anno.

Così, appena le condizioni meteo-marine lo hanno consentito, il cantiere ha riaperto. Il ripascimento avviene con le modalità già eseguite negli anni scorsi. Dopo i prelievi per verificare la compatibilità della sabbia, con delle draghe si provvede a prelevare la sabbia presente in mare, nel tratto che precede la barriera sommersa, e quindi a pomparla sul litorale al fine di accrescere le dimensioni del tratto sabbioso.

Negli anni questo sistema ha dato importanti risultati accrescendo notevolmente la spiaggia. Purtroppo, però, con le mareggiate invernali la sabbia viene nuovamente portata via.