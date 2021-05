VIDEO | Posidonia spiaggiata ad Agropoli: corsa contro il tempo per la rimozione

Le immagini dall’alto mostrano in maniera ancor più emblematica la difficile situazione relativa alla posidonia spiaggiata ad Agropoli. Il problema non interessa soltanto la spiaggia della Marina, ma anche il Lido Azzurro. Il Comune spera nei fondi della Regione Campania. Una prima parte dovrebbe essere sbloccata a breve, ma servirebbe poi un progetto più ampio per poter rimuovere tutte le alghe ammassate sui litorali cittadini.

C’è da eliminare quelle accumulatasi a riva come ogni anno e le montagne create ai margini della costa. Una situazione complessa da risolvere considerata anche l’imminenza dell’estate: se dovessero realmente arrivare i fondi dalla Regione si farebbe in tempo con tutte le procedure che la burocrazia richiede ad intervenire in tempi brevi O si rischierebbe di arrivare in estate con alghe sul litorale?

La situazione è delicata. C’è chi, come Legambiente, ha proposto una soluzione alternativa: non rimuovere più la posidonia spiaggiata e considerato che gran parte degli accumuli sono composti da sabbia è stato chiesto di procedere a stenderli nuovamente sul litorale, magari realizzando delle passerelle per raggiungere il mare.

Per qualcuno questa potrebbe essere la soluzione ideale. La stessa proposta sarebbe stata fatta anche in giunta ma senza trovare i voti favorevoli. Di fatto la posidonia resta dov’è, almeno per ora; si spera nella Regione e soprattutto di riuscire a rimuoverla in tempo per la stagione balneare.