ROSCIGNO. Angelo Pastore lascia la maggioranza. Il consigliere comunale eletto nella lista civica Roscigno Unita, a supporto del sindaco Pino Palmieri, resta nell’assise ma “in modo autonomo senza più seguire la volontà della maggioranza”. E’ stato lo stesso consigliere a renderlo noto nell’ultimo consiglio comunale. Attraverso un manifesto, poi, Pastore è entrato più nel dettaglio dei motivi della sua scelta.

“In consiglio comunale è stato letto e approvato un documento con cui è stata decisa la turnazione dei membri della giunta – spiega Pastore – Quella attuale doveva durare 30 mesi dall’insediamento, cioè fino all’1 gennaio 2020. Il sottoscritto, secondo quanto approvato in consiglio, doveva subentrare in giunta. Se ad oggi non è stato così, e il sottoscritto, non solo a tutela della propria dignità, ma anche e soprattutto della tutela della dignità del consiglio comunale intero, dopo innumerevoli richieste informali di rispetto del deliberato è stato costretto a proporre formale interrogazione”.

Angelo Pastore, chiedeva in particolare le ragioni politiche per cui la turnazione della giunta non fosse avvenuta. “La risposta – precisa il consigliere comunale – mi porta a conoscenza che unilateralmente il sindaco ha inteso ritenere superato e non rispettato il documento politico, il quale non andava neanche approvato in consiglio comunale”. “Io – prosegue Pastore – ho rispettato la mia parola. Ho un senso sacro della partecipazione al Consiglio Comunale e ritengo che ciò che viene detto, letto e approvato in quella sede non può essere cancellato da una sola volontà, ma dalla volontà del meccanismo democratico”.

Insomma per Angelo Pastore sarebbe stato necessario che il consiglio “con un nuovo atto approvato dalla maggioranza revocasse il precedente provvedimento”.

Di qui la scelta di dissociarsi dalla maggioranza: “valuterò di volta in volta gli argomenti portati in consiglio, senza più seguire la volontà della maggioranza”, conclude.