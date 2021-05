Polisportiva Santa Maria: cilentani secondi nella graduatoria “Giovani D Valore” Terza piazza nella classifica "Giovani D Valore” per la Polisportiva Santa Maria nel girone I di quarta serie. Importanti premi per le prime

In attesa di tornare in campo dopo la sosta forzata, durata tre settimane circa, la Polisportiva Santa Maria continua a preparare la prossima gara di campionato. I cilentani saranno di scena, infatti, domenica 9 maggio contro l’Acr Messina, capolista del girone I di Serie D. Nelle ultime ore, anche se già nell’aria, è giunta una notizia lieta in casa giallorossa. Il club che gioca le proprie gare interne al “Carrano” è attualmente al terzo posto del suo raggruppamento della graduatoria “Giovani D Valore”. Per i giallorossi nel caso in cui si confermasse, all’interno del girone I, la posizione sul podio al termine del campionato pronto sarà un premio in natura economica. Questo il comunicato diffuso dalla squadra cara alle famiglie Tavassi e Carrano, guidata per la prima storica partecipazione in quarta serie dal tecnico nolano Gianluca Esposito sempre attento al rapporto con i giovani.

La Polisportiva Santa Maria si conferma al secondo posto nella classifica “Giovani D Valore” anche nell’ultimo aggiornamento della Lega Nazionale Dilettanti. La squadra cilentana, allenata dal tecnico Gianluca Esposito, ha 726 punti, alle spalle del Rende (1057 punti). Terza posizione per il Roccella con 611 punti. L’iniziativa, grazie al sostegno della Lega Nazionale Dilettanti, è dedicata ai ragazzi juniores e alle società iscritte al Campionato di Serie D. In particolare per l’utilizzo di un numero maggiore di giovani under rispetto alla quota obbligatoria.

Le prime tre squadre di ogni girone che avranno schierato in campo i calciatori classe 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da società della LND, oltre il numero minimo stabilito dal Dipartimento, saranno premiate nel rispetto dei criteri e modalità della graduatoria. 25000 euro per la prima classifica, 15000 per la seconda, 10000 per la terza.