Intesa con la Federico II per 5 Comuni del Cilento

ROCCADASPIDE. Il comune ha firmato un protocollo d’intesa, insieme a Capaccio-Paestum, Giungano, Monteforte Cilento, Roccadaspide, Trentinara con il dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e delle risorse dell’università Federico II di Napoli.

L’intesa è finalizzata allo studio idrogeologico dell’acquifero carbonatico che alimenta la sorgente di Capodifiume nel territorio di Capaccio Paestum, ritenuto un caso rappresentativo di approfondimento in area mediterranea.

Il protocollo avrà durata di un anno: il comune, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, si occuperà a supportare il dipartimento dell’ateneo napoletano consegnando i dati geologici ed idrogeologici, eventualmente già acquisiti dall’Amministrazione in studi pregressi, autorizzandolo all’accesso ai pozzi, alle sorgenti di proprietà comunale per l’effettuazione di misurazioni idrogeologiche compresa l’installazione di sensori per il monitoraggio.