Ok al decreto Sostegni bis: aiuti per bar, pub e ristoranti

Via libera al decreto Sostegni bis da parte delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Tra gli emendamenti approvati l’esenzione dal pagamento del canone Rai per bar, pub e ristoranti.

Il decreto Sostegni bis ha stabilito per il 2021 che: “le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880″. Invece per chi lo ha già pagato sarà convertito in credito d’imposta. A dirlo è la Senatrice cilentana del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano.

“Oggi sono molto felice nel comunicarvi che è stato approvato il mio emendamento per esonerare dal canone Rai le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Un aiuto importante per le attività che più stanno pagando le conseguenze della pandemia”.