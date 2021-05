Cilento, bambini senza pediatra: presto la nomina

La Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario della regione Campania ha ufficialmente dichiarato l’area del Distretto Sanitario 69 Capaccio – Roccadaspide zona carente straordinaria di pediatra di libera scelta. Pertanto a breve dovrebbe intervenire la nomina del nuovo medico per tale area territoriale (l’avviso scade il giorno 16 maggio e sono pervenute già diverse richieste di partecipazione), ripristinando così le condizioni esistenti prima delle dimissioni del dott. Alfredo Boccaccino.

“Nelle more, anche a seguito della fitta interlocuzione intervenuta con i Sindaci degli altri comuni rimasti carenti della figura del pediatra e con la Direttrice del D.S. 69 di Capaccio Roccadaspide per cercare di sopperire alle difficoltà che si sono determinate e garantire così alle Famiglie e ai picccoli assistiti un minimo di continuità assistenziale – spiega il sindaco Antonio Iuliano – è stata poredisposta, a cura del Distretto Sanitario 69, di concerto con l’ASL di Salerno, una deroga per consentire, durante il periodo transitorio e fino all’insediamento del nuovo pediatra, di poter scegliere, e quindi inserire sulla realtiva piattaforma regionale, o un medico di medicina generale anche per i bambini 0/6 anni, ovvero di caricarsi temporaneamente presso gli altri pediatri di libera scelta già operanti nell’ambito territoriale (comune di Capaccio) anche se in sovrannumero, i quali hanno già manifestato la loro disponibilità a inserire, come anche i medici di base, gli eventuali pazienti aggiuntivi negli appositi elenchi separati”.

La speranza è che tutto possa risolversi nel più breve tempo possibile considerato che diverse comunità del’interno sono prive del pediatra.

“Si è già avuta la piena e totale rassicurazione da parte degli Uffici competenti dell’ASL di Salerno di una immediata definizione di tutti gli ulteriori e necessari passaggi procedurali, in tempo reale”, ha detto Iuliano. Al momento sono un migliaio i bambini privi di un pediatra.