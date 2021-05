Celle: ok al completamento della pubblica illuminazione

CELLE DI BULGHERIA. Il Comune, retto dal sindaco Gino Marotta, ha approvato il progetto di ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione cittadina che ne garantirà il completamento.

L’Ente finanzierà i lavori grazie ad un avanzo rispetto al bilancio di previsione del 2019, ricavando così i 40.000 euro utili all’esecuzione delle opere.

Di questa somma il quadro economico di spesa prevede un esborso di 33.554,02 euro per l’esecuzione dei lavori, la restante parte resta in capo alla stazione appaltante per le spese tecniche ed il pagamento dell’IVA al 10% sugli stessi ed al 22% di quella generale (esborso in questo caso di 537,60 euro).

Sarà poi il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) a provvedere all’avvio della procedura di affidamento nel rispetto del principio di rotazione previsto dalla legge.