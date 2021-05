Capaccio Paestum: ok al restyling della segnaletica

CAPACCIO PAESTUM. La segnaletica strada si rifà il look. Lo ha annunciato il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri. «La promozione e valorizzazione del nostro territorio passa anche attraverso un’attenta manutenzione e conservazione del decoro urbano – ha spiegato il primo cittadino – Una Città come Capaccio Paestum, nota in tutto il mondo per la bellezza dei suoi beni culturali, deve avere un aspetto esteriore curato in ogni suo aspetto».

Parte da queste considerazioni la scelta di eliminare la vecchia segnaletica per fare spazio alla nuova, garantendo anche una migliore indicazione dei luoghi, in particolare quelli turistici.

«Procederemo gradualmente a eliminare la segnaletica pubblica e privata in disuso e a sostituirla con una segnaletica chiara ed esteticamente coordinata – ha precisato Alfieri – Regolamenteremo anche il posizionamento della nuova segnaletica per avere un paesaggio organico e visivamente gradevole».