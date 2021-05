Oroscopo: Cancro, distratti in amore

Ariete – Non è un buon periodo per la vostra attività: affidatevi al buon senso. Sentimenti da difendere.

Toro – Fino ad oggi nel lavoro non vi siete impegnati molto. In amore non prendete decisioni precipitose.

Gemelli – Prudenza soprattutto in materia finanziaria. Chiarite un equivoco con il partner.

Cancro – Potete ancora rimediare ad un errore, fondamentale la tempestività. In amore siete distratti.

Leone – Gestite con maggiore saggezza le vostre qualità professionali. A piccoli passi verso l’amore.

Vergine – Nel lavoro state vivendo un periodo molto delicato. Tira e molla frustrante in amore.

Bilancia – Per una serie di felici circostanze guadagnerete tutto il tempo perduto. Vita affettiva più attiva

Scorpione – Riprende quota un progetto di lavoro che avevate accantonate. Vita sentimentale brillante

Sagittario – Sforzatevi di semplificare al massimo i problemi di lavoro. Approfondite un interesse affettivo.

Capricorno – Dovete rendervi conto delle vostre responsabilità nel lavoro. In amore arriverete dove volete.

Acquario – Riflettete a fondo per dare concretezza ai vostri progetti. L’amore diventa sempre più forte.

Pesci – Non perdete l’ottimismo nemmeno quando, nel lavoro la situazione è difficile. Amore altalenante.