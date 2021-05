Cilento: nasce la FGS (Federazione Giovani Socialisti)

Sulla scia del PSI (Partito Socialista Italiano), prende forma una nuova realtà politica, la FGS – Circolo Cis Alentum, con l’intento di abbracciare i giovani di tutto il territorio cilentano.

Il consiglio di ampliare gli orizzonti del PSI ai giovani del Cilento, è partito dal responsabile regionale della FGS, Vittorio Cicalese, che ha trovato radici solide, nella persona di Davide Salato, per formare e coordinare le future generazioni sul territorio.

Davide Salato ha 23 anni e vive a Castellabate, dove sta portando a compimento i suoi studi e si dedica, da sempre con attivismo, alla passione per la politica.

Dopo aver iniziato un primo discorso con il PSI, si è avvertita forte l’esigenza di riavvicinare, il più possibile, i giovani alla vita politica.

Le sue dichiarazioni in merito:

“Lo scopo che si prefigge il neo Circolo Cis Alentum è quello di aiutare i giovani a discutere sulle reali problematiche del nostro territorio, che riguardano loro più da vicino, dalla viabilità ai collegamenti con l’Università. Ciò che mi aspetto dalla formazione di questo nuovo movimento politico è sicuramente il senso di unione, la giusta coordinazione nel portare avanti gli obiettivi stabiliti e la determinazione nell’affrontare le decisioni sui temi che ne deriveranno. Il mio sogno è quello che la FGS, come il PSI, tornino ad essere le fucine che si occupano della formazione politica dei giovani, coloro i quali li aiuteranno nel ragionamento e accrescimento dei loro ideali e nell’avviamento a quella che poi è la vita politica”.

Partner in questa nuova avventura è il vice coordinatore Annalisa Siano.

Nata e cresciuta ad Agropoli, da sempre attivista nella promozione del Cilento, Annalisa ha spaziato nel mondo dell’associazionismo e si è formata negli studi umanistici. Oggi si sta specializzando nel settore del giornalismo e vive con impegno la sua passione per la politica.

Dichiarazioni in merito:

“La telefonata di Davide per dar vita al circolo, mi ha riempito fin da subito di entusiasmo! Ricordo che in poco tempo abbiamo scelto il nome ed oggi siamo qui ad incontrare più giovani possibili dei paesi limitrofi per dar loro un’occasione in più. Perché che sia un tavolo di idee, socializzazione, integrazione, organizzazione di manifestazioni d’interesse, creazione di offerte o servizi, o semplicemente il miglioramento di alcuni di questi già vigenti, la FGS, oggi, rappresenta comunque un’ occasione in più per i giovani. E sono lieta di andare a prenderli nelle scuole, nelle piazze, per conoscerli, per ascoltare le loro storie, sentire le loro aspirazioni e magari sognare insieme un futuro migliore per la nostra Terra.”

Le prime realtà ad incontrarsi sono state Agropoli e Castellabate, ma il gruppo si proclama a tutti gli effetti inclusivo ed è pronto ad accogliere le personalità delle categorie giovanili, provenienti da tutto il Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Non appena si procederà all’inaugurazione della sede del PSI ad Agropoli, quest’ultima diventerà location d’appoggio anche per la FGS, nel mentre si invita chi vuole restare aggiornato a seguire la pagina Facebook dedicata al Circolo Cis Alentum.