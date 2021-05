Vaccini anti-Covid:tra Vallo e Agropoli quasi 30mila dosi somministrate

Dalle ore 8 alle 14 di ieri mattina e quest’oggi presso l’Ospedale di Vallo della Lucania sono state effettuate le vaccinazioni nell’ambito dell’Open Week.

“È stato un evento eccezionale – ribadisce il Dottore Antonio Tomei coordinatore della Campagna Vaccinale – una due giorni messa in campo dall’ASL di Salerno e Regione Campania per aumentare il numero delle vaccinazioni e garantire la possibilità del siero anche a quelle persone che non sono riuscite ancora a registrarsi sul portale della Regione Campania”.

E aggiunge: “Abbiamo aperto la vaccinazione a tutti coloro che rientravano nelle fasce autorizzate alla vaccinazione e anche senza nessuna prenotazione.

L’impegno del personale del DEA Vallo/Agropoli in questa campagna vaccinale è stato sempre tanto, a dimostrazione del grande lavoro vi sono i numeri, ad oggi sono oltre 28 mila, di cui oltre 5.000 sono stati eseguiti presso il PO di Agropoli”.

Con le somministrazioni dell’Open Week manca poco per raggiungere quota 30.000 vaccini dall’inizio della Campagna Vaccinale.

Per evitare assembramenti nell’ospedale oltre al punto vaccinale aperto quattro mesi fa, è stato allestito per questi due giorni un secondo punto vaccinale presso il reparto prelievi. Sono stati vaccinati anche i 50enni, già sottoposti a somministrazioni presso il San Luca da oltre 15 giorni.