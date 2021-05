Pollica, ecco l’ordinanza anti-incendi

POLLICA. Si avvicina la stagione estiva, quella che si spera, anche se in linea con le prescrizioni anticovid, porterà un buon numero di turisti nel Cilento ed a Pollica.

Con l’approssimarsi del caldo i rischi derivanti dagli incendi si moltiplicano, da ricordare infatti ciò che accadde nel 2017 in tutto il nostro territorio.

Per questo il sindaco Stefano Pisani ha firmato un’ordinanza per il taglio della vegetazione sui terreni inedificati, ricadenti nei centri abitanti o nelle prossimità. I proprietari dei terreni cittadini dovranno procedere al taglio, al decespugliamento, ed all’eliminazione di cespugli, arbbusti, foglie, rami o sterpi.

Per i trasgressori la sanzione non è inferiore a 1032,91 euro e non superiore 10329,13 euro. Le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non potranno avere una destinazione diversa per almeno quindici anni.