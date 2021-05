Nuovo circolo per il Pd di Agropoli: è intitolato a Ferdinando Farro

Nuovo circolo Pd ad Agropoli. Si trova in via Simeoni a poca distanza dalla precedente sede di via Patella. La nuova sede è stata intitolata a Ferdinando Farro, già amministratore di Agropoli e Torchiara, “un amico prima che un politico, moderato e deciso che ancora oggi rappresenta il mio esempio, nella vita di tutti i giorni come in quella amministrativa”, ha detto il sindaco di Agropoli Adamo Coppola.

“Il PD, nonostante tutto, resta il mio partito, è stato centrale durante le scorse amministrative e resterà tale anche nel prosieguo. Una bella squadra, una classe dirigente capace che ha ancora tanta voglia di lavorare per lo sviluppo della nostra Agropoli e dell’intero territorio”, ha aggiunto il primo cittadino.

All’inaugurazione del partito erano presenti i vertici del circolo ed anche il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri e il consigliere provinciale Luca Cerretani.