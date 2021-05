New Basket Agropoli, vittoria e primato

Si prende la rivincita la New Basket Agropoli che questa sera ha battuto Basket Cercola per 92-57 ritrovando il primo posto in classifica, complice la gara persa da Lamezia contro Angri. Una gara comandata sin dall’inizio dai cilentani che hanno imposto il loro gioco ai partenopei che nulla hanno potuto contro la furia dei locali, nonostante gli sforzi profusi. Tutt’altra gara rispetto all’andata quando i ragazzi di coach Lepre, quando Cercola si aggiudicò i due punti. Con la sfida odierna si è chiusa la regular season; adesso tocca attendere la preparazione del calendario della fase a orologio, che prenderà il via domenica prossima.

Questo il commento di un soddisfatto coach Franco Lepre: “Ci siamo presi la rivincita con gli interessi questa sera contro Cercola. Siamo stati sempre in controllo di gara e sempre avanti a doppia cifra, terminando con un distacco di 35 punti. Sono riuscito a far roteare tutta la squadra. Davvero una bella prestazione dei miei, nella quale abbiamo confermato il buon momento e una buona pallacanestro”. Sulla classifica e sul prosieguo: “siamo tre squadre al primo posto a 14 punti. Adesso bisognerà fare i calcoli dalla classifica avulsa per comporre le gare nella fase a orologio. Sono previste per noi tre gare interne e due esterne, secche quindi non ci sarà andata e ritorno. Le prime due classifiche di entrambi i gironi andranno a giocarsi i playoff”.

TABELLINO

NEW BASKET AGROPOLI – BASKET CERCOLA 92 – 57

NEW BASKET AGROPOLI: Tarolis 17, Pekic 7, Borrelli 14, Lepre 19, Cinalli 6, Farese 13, Di Mauro 13, Norci 1, Cordici 2. Allenatore: Lepre

BASKET CERCOLA: Scognamiglio 5, Rianna 6, Fiscale 6, Filippi 10, Suriano 17, Greco 5, Abate 6, De Rosa 2. Allenatore: Caprio

Parziali: 27-18; 28-20; 24-6; 13-13