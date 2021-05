Agropoli, nuove regole per le concessioni demaniali marittime

AGROPOLI. Il Comune, retto dal sindaco Adamo Coppola, ha emanato un atto di indirizzo per le concessioni di aree del demanio marittimo destinate ad attività turistico-ricreative, per la stagione estiva.

Le autorizzazioni potranno essere inoltrate ai titolari delle concessioni in ampliamento rispetto a quelle già in essere per un limite massimo di 250 mq (nei limiti delle superfici già concesse per gli anni 2019-2020).

Si potranno rilasciare le certificazioni dal primo maggio al 30 settembre, le istanze di soggetti titolari di concessioni demaniali marittime in condizioni di occupazione illegittime di aree demianali e morosità nei confronti del Comune, saranno respinte.

Le concessioni di autorizzazioni demaniali marittime per le manifestazioni sportive e ludiche potranno essere concesse dal Responsabile del Servizio demanio comunale qualora queste si svolgano nella durata massima di tre giorni.