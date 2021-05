VIDEO | Pubblica assise, intervista ad Amin Nagmuochi

Ad Agropoli la campagna elettorale parte in anticipo. Dopo la presentazione solitaria di Giovanni Basile, toccherà ad Amin Nagmouchi presentarsi agli elettori. L’appuntamento è il prossimo 4 maggio alle ore 10 presso l’aula consiliare del municipi.

Amin Naghmouchi, ha 21 anni, è originario della Tunisia e studia giurisprudenza; ha annunciato la sua candidatura tramite i social, ricevendo anche qualche insulto. E’ lui l’ospite di questa settimana di “Pubblica Assise”.

