Torchiara e Prignano puntano sulle biblioteche

Torchiara e Prignano Cilento puntano sulle rispettive biblioteche comunali. Il Comune di Prignano, guidato dal sindaco Giovanni Cantalupo, ha scelto di partecipare all’avviso pubblico della Regione Campania per la concessione di contributi alle biblioteche di Ente Locale ed interesse Locale anno 2021, candidando il progetto denominato “Biblioteca: patrimoni digitali per la Biblioteca Civica Vittorio Bachelet”.

Il progetto in questione rientra nelle tipologie delle iniziative ammissibili a contributo, in quanto volto all’acquisire di una serie di risorse digitali utili per l’incremento ed il miglioramento del patrimonio librario e documentario della biblioteca.

Fondi in arrivo anche per la biblioteca comunale di Torchiara; l’Ente guidato dal sindaco Massimo Farro, ha deciso di candidare a finanziamento regionale il progetto “Ri-trattiamo il libro “.

Il progetto in questione rientra nelle tipologie delle iniziative ammissibili a contributo, in quanto volto alla realizzazione di iniziative di animazione bibliotecaria, anche in modalità da remoto e in ogni caso compatibilmente con le misure di contenimento da Covid19. Il progetto si pone come obiettivo di avvicinare i ragazzi, in particolare quelli afferenti alla fascia d’età11-14 anni, alla lettura attraverso l’uso di strumenti e mezzi di comunicazione innovativi. Saranno realizzate le seguenti attività: Ri…trattiamo il libro; Digital storytelling Lab; Videomaking Lab; Book trailers Lab ed Evento finale.