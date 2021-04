Vibonati programma opere e servizi sul territorio

VIBONATI. Diversi progetti presentati dal Comune, retto dal sindaco Francesco Brusco, per la sistemazione del territorio e garantire nuovi servizi.

In località Vallescura, tratto privo di rete fognaria nella zona stradale, è stato redatto un progetto dal valore di 42.475,29 euro, mentre per ciò che concerne i lavori in località Calderaro- Santa Venere l’importo complessivo è pari a 43.062,43 euro.

Il Comune finanzierà le opere con i fondi provenienti dalla vendita di alcuni immobili. Con la stessa strategia, la giunta si occuperà anche dei lavori di sistemazione del tratto di strada di collegamento San Paolo-Callidi.

Ricevute infatti le autorizzazioni paesaggistiche della Soprintendenza e della Comunità Montana “Bussento-Lambro e Mingardo”, è stato redatto un progetto di 65.042,75 euro. Di questa somma 51.656,52 euro sono destinati all’importo per l’esecuzione delle opere, la restante parte rimane a disposizione per le spese tecniche ed il pagamento della doppia IVA (sui lavori al 10%) e generale (al 22%).

L’ottimizzazione delle risorse interne, dunque, in questo caso ha consentito la programmazione di opere necessarie

Gli Enti spesso si trovano di fronte alla necessità di intervenire con atti di ingegneria amministrativa per poter venire a capo delle difficoltà, talvolta, nel reperire i fondi da parte delle istituzioni superiori.