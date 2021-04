Scuole: pioggia di fondi anche per Cilento e Vallo di Diano

La Provincia di Salerno ha redatto il progetto preliminare degli interventi programmati negli istituti scolastici provinciali per 26 milioni di euro. Il finanziamento del Ministero dell’Istruzione prevedeva la programmazione e il caricamento sulla piattaforma telematica ministeriale entro il 30 aprile 2021.

“Ora attendiamo il decreto di ammissione al finanziamento dei singoli interventi – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese – che dovrebbe essere scontato. Questo finanziamento di 26 milioni di euro circa va a sommarsi ai 20 milioni di euro, stanziati sempre dal MIUR alla Provincia di Salerno per gli istituti scolastici del territorio”.

In dettaglio i € 25.988.789,74 sono stati assegnati, con decreto 62 del 10 marzo 2021, per interventi di miglioramento sismico, ampliamenti, completamenti e ricostruzione di edifici scolastici di competenza della Provincia di Salerno per i quali in alcuni casi sono state già eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica, su un ammontare complessivo pari a 1.125 milioni di euro su edilizia scolastica per Province e Città Metropolitane.

“Va rimarcato che, per questo finanziamento, Salerno è la sesta in Italia per importo dei contributi assegnati agli interventi nelle scuole. Viene dopo 4 città metropolitane (Roma, Napoli, Milano e Torino) e quindi di fatto è la seconda provincia d’Italia dopo Catania”, prosegue Strianese che conclude: “Un importante lavoro di squadra ci ha portato a ottenere questi ottimi risultati per i nostri territori. Per noi è prioritaria la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici cosa che permette alla Provincia di Salerno di tutelare il fondamentale diritto allo studio per i nostri ragazzi. Ma qui non è in gioco solo il diritto allo studio ma anche il diritto alla salute, alla sicurezza di tutte le comunità scolastiche. Aggiungo inoltre che ogni cantiere aperto ci consente di promuovere sviluppo e occupazione in un momento particolarmente delicato come questo.”

Di seguito l’elenco dei progetti con le informazioni relative ai Comuni, Istituti, interventi prevalenti e importo, per un ammontare complessivo di 25.988.789,74:

Salerno – Convitto nazionale “T. Tasso”- Manutenzione straordinaria – € 1.300.000,00 San Valentino Torio – Completamento della succursale dell’I.I.S. “Domenico Rea” di Nocera Inferiore – Ristrutturazione edilizia con ampiamento – € 1.500.000,00 Salerno – Ricostruzione dell’I.I.S. “Galilei-Di Palo” – Demolizione e ricostruzione – € 6.000.000,00 Area Centro/Nord – Manutenzione straordinaria vari edifici scolastici ad Angri, Pagani, Scafati, Cava de’ Tirreni, Salerno – € 1.988.789,74 Area Sud – Manutenzione straordinaria vari edifici scolastici a Battipaglia, Capaccio Paestum, Eboli, Buccino, Campagna, Contursi Terme, Oliveto Citra, Polla, Sala Consilina, Castelnuovo Cilento, Vallo della Lucania – € 2.000.000,00 Cava de’ Tirreni – Edificio di via Luigi Parisi – Ristrutturazione edilizia con ampiamento – € 3.500.000,00 Mercato San Severino – Polo scolastico I.I.S. “Publio Virgilio Marone” realizzazione corpo aule, laboratori e palestra – Nuova costruzione – € 6.000.000,00 Contursi Terme – Polo scolastico, realizzazione palestra – Nuova costruzione – € 1.700.000,00 Sarno – Cittadella della Scuola – Nuova costruzione – € 2.000.000,00