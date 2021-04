Matera: “Soddisfatto per il lavoro della Regione per la sanità nel Vallo”

«Sono particolarmente soddisfatto del lavoro svolto in questi anni in Regione, insieme al Presidente De Luca, per ridare dignità alla sanità nel Vallo di Diano». Così il consigliere regionale Corrado Matera.

«Il riconoscimento di Dea di primo livello all’ospedale di Polla, accompagnato da un serio programma di rilancio e recupero del plesso ospedaliero di Sant’Arsenio, ne sono la testimonianza. Relativamente all’ospedale di Sant’Arsenio è stata aggiudicata la gara di circa 1 milione di euro per i lavori di riqualificazione e adeguamento dell’ospedale di comunità.Insieme al Sindaco di Sant’Arsenio dott. Donato Pica abbiamo incontrato il direttore generale dell’Asl Salerno. dott. Mario Iervolino, per la definizione di una progettualità che dia la giusta importanza anche alla struttura sanitaria di San Vito», aggiunge Matera.

«Una sanità innovata ed integrata per rispondere al meglio alle esigenze delle nostre comunità – prosegue – Molti obiettivi sono stati raggiunti, resta ancora tanta strada da fare, a partire dal reclutamento del personale sanitario.Continua il lavoro anche per i centri vaccinali già operativi presso i comuni di Teggiano, Polla, Sala Consilina e Sassano”.

Il consigliere regionale ha poi annunciato un sopralluogo a Caggiano per verificare le condizioni necessarie all’attivazione, di un centro vaccinale che possa garantire anche i comuni di Auletta, Pertosa, Salvitelle, Petina. “Siamo abituati a lavorare duramente e silenziosamente per consegnare al territorio fatti concreti”, ha concluso.