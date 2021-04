Documento condiviso dei sindaci del Cilento per l’alta velocità

Il Cilento ribadisce con forza la volontà di non perdere l’alta velocità. È quanto emerso oggi nell’incontro convocato dal primo cittadino di Vallo della Lucania Antonio Aloia, al quale hanno preso parte i sindaci del comprensorio, ma anche rappresentanti istituzionali della Regione e i parlamentari eletti sul territorio.

L’obiettivo era quello di unire gli amministratori locali nell’individuare una soluzione definitiva e condivisa da portare all’attenzione di Rfi, e alla fine il risultato è stato raggiunto. I sindaci e i loro delegati sottoscriveranno un documento per chiedere l’ammodernamento della tratta tirrenica meridionale, ovvero quella che da Salerno raggiunge Sapri e quindi la Calabria attraversando gran parte della costa.

Insomma l’attuale tracciato potrebbe essere definitivamente ammodernato in modo tale da poter ospitare i treni alta velocità senza dover individuare percorsi alternativi. Tuttavia è emersa anche un’opzione B. Si tratterebbe di confermare la proposta progettuale studiata da RFI che prevede a sud di Salerno la realizzazione di una nuova linea con percorso parallelo all’autostrada nel Vallo di Diano. In questo caso la proposta è di avere una variante che permetta di raggiungere quantomeno Sapri e quindi di garantire ai treni alta velocità il passaggio per il Golfo di Policastro.

Queste ipotesi sono state condivise dai vari rappresentanti istituzionali del territorio; presenti tra gli altri il parlamentare Piero De Luca, il senatore Francesco Castiello, il consigliere regionale con delega ai trasporti Luca Cascone.

Il dibattito è stato incentrato sulla volontà di non escludere alcun territorio e di evitare battaglie tra Cilento e Vallo di Diano. Ecco perché si è provato ad individuare una soluzione condivisa che potesse in qualche modo prevedere anche la riapertura della tratta storica Sicignano – Lagonegro.

L’incontro di Vallo della Lucania segue il confronto tenutosi nei giorni scorsi a Roma con i vertici del Mit e di RFI. Nell’occasione, oltre al sindaco di Vallo Aloia, erano presenti il vice presidente della provincia di Salerno e sindaco di Centola Carmelo Stanziola, il presidente della Cm Bussento, Lambro e Mingardo e sindaco di Laurito Vincenzo Speranza, il primo cittadino di Sapri Antonio Gentile il presidente di Consac Ies Simome VALIANTE, anche lui presente all’incontro di oggi a Vallo della Lucania.