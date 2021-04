Casal Velino: da domani attiva la sosta a pagamento

CASAL VELINO. Dal primo maggio attiva la sosta a pagamento a Casal Velino nella fascia oraria 8 – 01.

L’amministrazione comunale ha definito anche le aree e le tariffe dei tichet, valide fino al prossimo 31 ottobre

Sosta a pagamento a Casal Velino: le tariffe

Il prezzo è di un euro per 4 ore. Fanno eccezione Piazza Marconi dove il costo è di 1 euro ogni 30 minuti dalle 8 alle 20 mentre è di 1 euro all’ora dalle 20 all’una. Presso il parcheggio rotonda, invece, si pagherà 1 euro ogni 12 ore.

Nell’ambito del piano per la sosta a pagamento l’Ente ha previsto anche degli abbonamenti (non avranno validità in Piazza Marconi).

Per i residenti il costo bimestrale è di 70 euro; 50 euro mensile; 30 euro quindicinale, 10 euro mensile. Per i non residenti 70 euro il prezzo mensile; 40 euro il quindicinale; 30 euro il settimanale.

Ulteriori abbonamenti sono previsti per gli esercenti (mensile 40 euro) e i loro dipendenti (20 euro mensile, 30 euro bimestrale). Per i diportisti il costo è di 50 euro.

Le aree sosta

Sono aree per la sosta a pagamento piazza Marconi, Parcheggio Grandi Eventi, via Lista, via Lungomare, Area portuale, Piazzola antistante palazzina dei servizi, via Palinuro, via dello Zodiaco, via Le Marine e parcheggio adiacente la rotonda d’ingresso alla frazione Marina.