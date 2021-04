Capaccio, scontro a Ponte Barizzo: due feriti

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente che si è registrato questa mattina intorno alle 11 in località Ponte Barizzo di Capaccio Paestum. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate. Sul posto, allertati dalla centrale operativa del 118, immediatamente sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Capaccio Paestum e quelli della Croce Gialla di Agropoli.

Due i feriti; uno è stato medicato sul posto per l’altro è stato necessario il trasporto presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.