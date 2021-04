Caggiano: trovato senza vita l’anziano scomparso questa mattina

È stato trovato senza vita il pensionato di Caggiano scomparso questa mattina dopo essere andato in cerca di asparagi.

Il pensionato era uscito di casa intorno alle 7 per andare in cerca di asparagi, alle 11 sarebbe dovuto rientrare perché aveva un appuntamento e i familiari non vedendolo rincasare hanno dato l’allarme. Nella tarda mattinata sono partite le ricerche che si sono concentrate da subito in località Fabbricata – Bosco.

Dopo circa quattro ore i volontari della Protezione Civile Gopi insieme ai Carabinieri ed ai Carabinieri Forestali sono riusciti ad individuare il corpo dell’81enne. Sul posto anche il sindaco Modesto Lamattina. Il corpo è stato portato presso l’obitorio dell’ospedale Luigi Curto di Polla e nelle prossime ore sarà restituito ai familiari.